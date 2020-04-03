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Başkan Gürün'den çağrı: "Muğla'ya gelmeyin"

Muğla'ya gelen ikinci konut sahiplerindeki artış sonrası açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Sağlıklı günlerde buluşalım, şu anda Muğla'ya gelmeyin" çağrısı yaptı.

03.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:45
Başkan Gürün'den çağrı:
Muğla 'ya gelen ikinci konut sahiplerindeki artış sonrası açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Sağlıklı günlerde buluşalım, şu anda Muğla'ya gelmeyin" çağrısı yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün telekonferans aracılığıyla Bodrum, Milas, Menteşe, Marmaris, Datça ve Fethiye Belediye başkanlarıyla görüştü.

Görüşmede ilçelerde alınan ve alınacak olan korona virüs önlemleri değerlendirilirken, son günlerde artış gösteren ikinci konut sahiplerine seslenen Başkan Gürün, "Sağlıklı günlerde buluşmak dileği ile şu anda Muğla'ya gelmeyin" çağrısı yaptı.

Dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs salgınıyla ilgili önlemler arttırılmaya başlandı. Muğla'nın turizm merkezlerine diğer illerden gelen ikinci konutçuların sayısının artmasından sonra Muğla'da alınan önlemler bir kat daha arttırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün telekonferans aracılığıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile görüştü. Görüşmede ilçelerde alınan ve alınacak olan korona virüs önlemleri değerlendirildi.

Başkan Gürün: "Muğla'da sağlıklı günlerde buluşalım"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, turizm merkezlerine gelen ikinci konutçular için ise telekonferansta başkanlarla ve katıldığı canlı yayın televizyon programlarında, "Muğla bölgesine dışarıdan gelen arkadaşlar kendi sağlıklarını da tehlikeye atıyorlar. Şu an kendilerinden bulundukları kentlerde kalmalarını ve sağlıklı günlerde kucaklaşmamızı ve birlikte olmayı tavsiye ediyorum. Lütfen Muğla'ya şu an gelmeyin. Hazır ve sağlıklı bir kentte buluşalım. Muğla'nın turizm merkezlerinde yazlıkla ilgili konutların üçte biri dolmuş vaziyette. Bu büyük bir rakam. Eğer sokağa çıkma yasağı ilan edemiyorsak, iller arasında giriş ve çıkışlarında iller arası seyahatin kesinlikle yasaklanması gerekiyor" dedi. - MUĞLA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Gürün, Gürün, Muğla, Güncel
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