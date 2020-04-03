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Başkan Gürün'den yazlıkçılara 'gelmeyin' çağrısı

TÜRKİYE'de koronavirüs salgınıyla birlikte Muğla'nın turistlik ilçelerine gelen bazı yazlıkçılar, evlerini açtı.

03.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:22
Başkan Gürün'den yazlıkçılara 'gelmeyin' çağrısı

TÜRKİYE'de koronavirüs salgınıyla birlikte Muğla 'nın turistlik ilçelerine gelen bazı yazlıkçılar, evlerini açtı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "Yazlıkçı hemşehrilerimizden ricamız, sizlerle daha sonraki sağlıklı günlerde buluşalım" dedi.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'de yazlıkçılar, sezon başlamadan evlerine geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yazlıkçıların bölgeye gelmemesi için çağrıda bulundu.

Başkan Gürün, "Çok özel bir doğaya sahip olan Muğla ve ilçelerinde ikinci konut sahibi olan vatandaşlarımız var. Bulundukları ilden geliyorlar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Gelmemeleri gerektiğini hem kendilerinin hem de Muğlalıların sağlığı için önemli olduğunu ifade etmeye çalıştık. Herkesin evinde kalması gerekiyor" diye konuştu.

'DAHA SONRA SAĞLIKLI GÜNLERDE BULUŞALIM' RİCASI

Başkan Gürün, virüs taşıyanların kuluçka dönemi içerisinde sağlıklı görülebildiğini belirtip, "Yedi ila on dört gün içerisinde semptomlar beliriyor. Hastalık ortaya çıkıyor. Yakın temasta oldukları herkese virüse bulaştırma imkanı oluyor. Bu zinciri kırmak için kendi şehirlerinde ve evlerinde kalmaları gerekiyor. Yazlığa gelerek daha rahat edebilirim demek maalesef kendi sağlıkları için uygun değil. Muğla'nın kış nüfusuna göre kendi sağlık tesisleri var. Yaygın enfeksiyon durumu olursa, hastanelerin yetmeme durumu var. Yazlıkçılardan ricamız daha sonraki sağlıklı günlerde buluşalım" dedi.

Ula ilçesinin sakin şehir unvanlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Berna Kızıl (43) da "Kimsenin yaşadığı şehirden dışarı çıkmaması gerekiyor. Her yerin nüfusuna göre yatak ve doktor kapasitesi var. Bu sürecin evlerde geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN ALDIĞI KARARLARA UYULMASI GEREKİYOR'

Akyaka'da tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz ise, "Koronavirüs tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Bu mevsimlerde buralarda insandan geçilmiyordu. Sakin kent kökten sakin bir hal aldı. Devlet büyüklerimizin aldığı kararlara uyulması gerekiyor" dedi.

'YAZLIKÇILARIN GELMEMELERİNİ İSTİYORUM'

Bodrum ilçesinde yaşayan emekli memur Şenay Özay (48), "Evleri olanlar haklı olarak gelmek istiyor. Ancak bu sürecin geçmesi gerekiyor. Bizleri düşünmeleri gerekiyor. Hastane yatak kapasitemiz çok az. Yazlıkçıların gelmemelerini istiyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün gelmeyin çağrısını yerinde buluyorum. Haklı olarak insanlarımızın sağlığını düşünüyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Osman Gürün, Gürün, Muğla, Güncel
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