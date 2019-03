Başkan Gürün, "Fethiye'ye Down Kafe Yapımı İçin Çalışıyoruz"

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın adayı Osman Gürün ile CHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca, Fethiye'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk ziyaretlerini Fethiye Muhtarlar Derneğine gerçekleştiren Gürün ve Karaca, burada muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.Muhtarlar Derneğinde yaklaşık 1 saat duran ikili daha sonra, Fethiye Kültür Merkezinde düzenlenen imza günü, esnaf ve Fethiye Zihinsel Engeliler Derneği'ni ziyaret ettiler.Fethiye Zihinsel Engelliler Derneğinde gerçekleştirilen ziyarette konuşan Dernek Başkanı Necdet Yaman, "Başkanımız, başkanlık görevi süresince bizlerle bire bir ilişki kurdu. Engellilerimizin sorunlarının çözümü konusunda bizzat kendisi yardımcı oldu. Kendisi burada diye söylemiyorum arkadaşlar biz engelliyiz bizim siyasetimiz olmaz. Ancak hizmeti de biz nerden alıyoruz onu gözlememiz gerekiyor. Gerek nakil araçlarımızın Fethiye'de ilk defa uygulanır olması, hasta ambulansların Fethiye'de uygulanır olması, nakit kartların engelli muhtaç insanlara verilmesi ve yaşlıların bakımlarının yapılması. Özellikle Ortaca'da başkanımızda bir ricada bulunduk "Fethiye'de de engelsiz plan oluşturulsun" diye bir ay demedi buraya getirdi" dedi.Daha sonra konuşan Başkan Osman Gürün, Down sendromlu bireylerin belli konularda iyi bir şekilde eğitilirlerse üretim yapabildiklerine dikkat çekerek, "Down kafeler de bir eğitmenin gözleminde çocuklarımız servis yapıyor. Çay götürüyorlar, kahve götürüyorlar, masayı topluyorlar, kendisi o işi yaptıkça müthiş rahatlıyor. Alim Başkanımla birlikte daha önce yaptıklarımızın burada yapılması, yeni projeler ve belli bir alanda down kafe açarak çocuklarımızın orada çalışması, üretmesi, insanlarla bir arada olması için onu inceleyip bir mahsuru yoksa yapacağız" ifadelerini kullandı.Muğla'da engelli vatandaşlar karşı diğer illere göre çok daha iyi bir bakış açısı olduğunu söyleyen Gürün, "Farkındalık olarak toplumun reaksiyonu olarak gerçekten engelli vatandaşlarımıza karşı, bizim arzu ettiğimiz kadar olmasa da diğer illere göre çok daha iyi farkındalık var. Toplumunda bakış açıları pozitif. Her şeyde her yerde olduğu gibi Muğla gene farkını attırıyor. Biz, Yardım, katkı yapılması gereken kesimlere sosyal belediyecilik açısından elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım" diye konuştu. - MUĞLA