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Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 2019 yılının son dakikalarında yeni yıla çalışarak görevleri başında giren ekipleri ziyaret etti.

01.01.2020 00:33 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:38 Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 2019 yılının son dakikalarında yeni yıla çalışarak görevleri başında giren ekipleri ziyaret etti.

Başkan Gürün önce Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Başkan Gürün'ü Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de eşlik ederken, itfaiye ekiplerinin yeni yılını kutladılar. Başkan Gürün buradan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Çağrı Merkezi çalışanlarının yeni yılını kutladıktan sonra Komiser Hamdi Bey Karakolu, Polis Aydın ve Denizi girişi uygulama noktalarında görevli polislerin yeni yılını kutladı.

Yeni yıl kutlama programı kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'te görevli sağlık personelinin yeni yılını kutlayan Başkan Gürün, acil servise gelen hastalarla da görüştü. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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