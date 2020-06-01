Başkan Gürün Muğla'ya gelen tatilcilere koronavirüs testi uygulansın

Başkan Gürün Muğla'ya gelen tatilcilere koronavirüs testi uygulansınMUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, normalleşme sürecinde kente giriş yapan yazlıkçılara koronavirüs testi uygulanması gerektiğini söyledi.

01.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:55
Başkan Gürün Muğla'ya gelen tatilcilere koronavirüs testi uygulansın
MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, normalleşme sürecinde kente giriş yapan yazlıkçılara koronavirüs testi uygulanması gerektiğini söyledi. Başkan Gürün, Misafirlerimizin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği talimat ve önerilere harfiyen uymalarını istiyorum dedi.
Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Bodrum, Datça, Fethiye ve Marmaris'e, yeni normalin ilk gününde İstanbul başta olmak üzere birçok ilden tatilci, araçlarıyla gelmeye başladı. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafeterya, restoran ve plajlardaki yasaklar sona erdirildi. Bu süreçte uzun zamandır evden çalışan vatandaşlar da iş yerlerine gitmeye başladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Türkiye'nin her yerinden misafir kabul ettiklerini belirtip, Sosyal mesafe kurallarına göre her türlü tedbir alınmış durumda. Gelecek olan misafirlerimizin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği talimat ve önerilere harfiyen uymalarını istiyorum. Kendilerinin ve ilişki kurdukları insanların sağlıkları önem taşıyor. Muğla'ya giriş-çıkış yapan misafirlere mutlaka koronavirüs testi yapılması gerekiyor. Virüs tespit edilen kişiler izole edilmeli. Sağlık Bakanlığı'mızın bununla ilgili çalışma yapacağına inanıyorum. Herkese sağlıklı bir yaşam temennisinde bulunuyorum. Her şey farklı olacak. Yeni bir düzene girdik. Bununla ilgili süreç bitmiş değil. 1 yıl boyunca dikkatli olmamız gerekiyor. Üzüntüye neden olabilecek olaylar yaşanmamasını temenni ediyorum dedi. Başkan Gürün Muğla’ya gelen tatilcilere koronavirüs testi uygulansın

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Osman Gürün, Gürün, Muğla, Güncel, Haber

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