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Başkan Gürün vatandaşların ihtiyacı için sokakları dolaştı

Türkiye'de 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkış kısıtlamasında yer alan Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanı ve Menteşe Belediye Başkanı sokakları ve fırınları dolaşarak ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

11.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:58
Başkan Gürün vatandaşların ihtiyacı için sokakları dolaştı
Türkiye 'de 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkış kısıtlamasında yer alan Muğla 'da Büyükşehir Belediye Başkanı ve Menteşe Belediye Başkanı sokakları ve fırınları dolaşarak ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe ilçesindeki bütün mahalleleri dolaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, Saburhane meydanından başladıkları ziyarette önce fırıncılar ile görüştü.

Menteşe ilçesinde fırıncılar şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını, vatandaşların ihtiyaçlarını seyyar araçlar ile sokak sokak dolayarak giderdiklerini söylediler.

Mahalle aralarında da vatandaşlar ile buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oldular. Zaman zaman apartmanlardan sarkıtılan iplere ekmek ve değişik gıdalar koyan Belediye başkanları vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Türkiye, Menteşe, Muğla, Güncel
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