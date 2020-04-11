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Başkan Gürün vatandaşların ihtiyacı için sokakları dolaştı

Başkan Gürün vatandaşların ihtiyacı için sokakları dolaştı İki gün sokağa çıkışın kısıtlı olduğu Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, evinde kalan vatandaşların bulunduğu sokak ve caddeleri dolaşarak ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

11.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:05
Başkan Gürün vatandaşların ihtiyacı için sokakları dolaştı
İki gün sokağa çıkışın kısıtlı olduğu Muğla 'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, evinde kalan vatandaşların bulunduğu sokak ve caddeleri dolaşarak ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.
MUĞLA - Türkiye'de 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkış kısıtlamasında yer alan Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanı ve Menteşe Belediye Başkanı sokakları ve fırınları dolaşarak ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe ilçesindeki bütün mahalleleri dolaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, Saburhane meydanından başladıkları ziyarette önce fırıncılar ile görüştü.
Menteşe ilçesinde fırıncılar şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını, vatandaşların ihtiyaçlarını seyyar araçlar ile sokak sokak dolayarak giderdiklerini söylediler.
Mahalle aralarında da vatandaşlar ile buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oldular. Zaman zaman apartmanlardan sarkıtılan iplere ekmek ve değişik gıdalar koyan Belediye başkanları vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Başkan Gürün vatandaşların ihtiyacı için sokakları dolaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Gürün, Muğla, Gürün, Yerel
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