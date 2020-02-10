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Başkan Halil Başer: "Akıncı'nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian'daki açıklamalarına tepki gösterdi.

10.02.2020 08:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 08:12Başkan Halil Başer:
'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, KKTC Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian'daki açıklamalarına tepki gösterdi.

Akıncı'nın ifadelerini en sert biçimde kınadığını kaydeden Başer, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı derhal istfa etmelidir. Ülkemizdeki tüm gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın isteği budur" dedi.

Başer, "Bu zatın, Kıbrıs Türkü'nün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır. Türkiye ile birleşme ihtimalinin korkunç olacağı gibi sözlerin özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıskaca alınmaya çalışıldığı bir dönemde sarf edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu beyanın sahibini şiddetle kınıyor, istifaya davet ediyoruz. Bundan böyle bu zatın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başında olduğu her dakika, talihsizlikten de öte utanç verici bir durumdur" fadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Halil Başer, Kütahya, Politika

Kaynak: İHA

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