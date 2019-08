Başkan halk ziyaretinde

30 Mart Yerel Seçimler sonrası Ordu 'da büyük değişimler için düğmeye basan Başkan Mehmet Hilmi Güler, yoğun iş temposuna rağmen vatandaş ziyaretlerini ihmal etmiyor.Göreve başladığı günden itibaren her platformda vatandaşın yanında olduğunu dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Yapacağımız çalışmalarda Ordu halkının çıkarlarını gözeteceğiz" sözleri vatandaşta büyük bir memnuniyet uyandırdı.Aradan geçen 5 aylık sürede Ordu'nun vizyonunu değiştirecek projeler için çalışma başlatan Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesinin kapılarını sonuna kadar vatandaşlara açarak kamuoyundan büyük takdir topladı. Vatandaşın derdini kendi derdi gibi görerek her zaman halkın yanında olan, adımlarını çekinmeden atan ve Ordu'da yıkılmaz denilen tabuları yıkan Güler, Ordu'nun sokaklarını adım adım dolaşarak vatandaşların tek tek ziyaret taleplerini not ediyor."Projeleri vatandaşla paylaşıyor"Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeleri halkla paylaşan ve onların fikirlerini de alan Başkan Güler, 'asla olmaz, yapılamaz' denilen projeleri tek tek hayata geçiriyor. Gece saatlerine kadar Ordu için yapılacak projeleri A takımı ile istişare eden ve Ordu'nun yapısına, halka olan katkısına kadar irdeleyen Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu için bir çivi çakacak olan kim varsa onu başımızın üstünde taşırız" sözleri Ordu için hayallerinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor."Ordu için vizyon projeler hazırlandı"Ordu için vizyon projeler hazırlayan Başkan Hilmi Güler, 19 ilçede değişimin öncüsü oldu. 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yaptığı ilçe gezilerinde söz verdiği projeleri yerine getirmek için çalışma başlatan ve bunun için Ankara'da önemli görüşmeler yapan Başkan Güler, Ordu halkı için yapılabilecek en modern kent çalışmasına vizyon projeleri ekleyerek ve bu çalışmaların startını vererek devam ediyor. Vizyon projelerde hedef vatandaş memnuniyeti ve halk odaklı olması ise ayrıca vatandaşta büyük memnuniyet uyandırıyor. - ORDU