Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Hamit Kılıç: "Gün birlik ve beraberlik günü"

Bafra Belediyesi, korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemleri ilçede uygulamaya devam ederken, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere daha önce başlattığı kuru gıda kampanyasını da sürdürüyor.

31.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:05
Başkan Hamit Kılıç:
Bafra Belediyesi, korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemleri ilçede uygulamaya devam ederken, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere daha önce başlattığı kuru gıda kampanyasını da sürdürüyor.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar hazırladıkları paketleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan aşevindeki yetkili personele teslim ederek kampanyaya destek oluyorlar.

Dünyada günlük hayatı neredeyse durma noktasına getiren korona virüs ile ilgili olarak uygulamaya geçen yaptırımlar sonucu yaşanma ihtimali olan sorunların önüne geçilmesi amaçlanan kampanyada teslim alınan paketler ihtiyaç sahiplerine Bafra Belediyesi ekiplerince ulaştırılıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu sıkıntılı günlerin de üstesinden geleceğimizden hiçbir şüphemiz yok. Baframızda daha önce Elazığ depremi sonrasında olduğu gibi, bu günlerde de tam bir dayanışma iklimi mevcut. İlçemizdeki 65 yaş ve üstü, hasta, engelli veya işyerlerini kapatmak zorunda kaldığı için geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını başlattığımız 'Evde kal, komşunu unutma" kampanyamızla karşılıyoruz. Hayırsever hemşehrilerimizin katkısı ile kampanyamız büyüyerek devam ediyor. Katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız hazırladıkları kuru gıda paketlerini aşevimize teslim edebilirler. Devlet ve millet olarak bu sıkıntılı süreci atlatabilmek için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün el birliği ile bu zorlukları aşma günüdür. Gün millet olma ve kardeşlik bilincini tazeleme günüdür. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara inşallah beraberce ulaşacağız" dedi. - SAMSUN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Hamit Kılıç, Bafra, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Başkan Hamit Kılıç: 'Gün birlik ve beraberlik günü' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberler
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum Haberler
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran’da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:22: Keşan hıfzıssıhha kurulu kararları - Haber 14:22: 'Paletteki ayak kemiği kaçak göçmene ait olabilir' iddiası - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı. - Haber 14:21: Başkentte taksi ve servis araçları için dezenfeksiyon istasyonu kuruldu - Haber 14:21: ANTALYA Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber