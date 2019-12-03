Haberler » Güncel » Başkan Han'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması - Haber

Başkan Han'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması

Malatya Barosu Başkanı Enver Han, "Engellilerin gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur" dedi.

03.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:12Başkan Han'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması
Malatya Barosu Başkanı Enver Han, "Engellilerin gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur" dedi.

3 Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, engellilerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini bildiren Baro Başkanı Enver Han, "Engelli insanları anlayabilmek ve sorunlarına dikkat çekebilmek açısından önemli bir gün. Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama durumudur. Engellilik sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini de ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen önemli bir sorundur. Engelliler özellikle toplumun kendisine yönelik olumsuz tutumlarından dolayı kendini içe kapatma, işe yaramama, yetersizlik duygusu, güvensizlik, endişe, korku, ümitsizlik gibi duygular yaşayabilirler." ifadelerini kullandı.

"Gerek sosyal gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli "engeller" ile karşı karşıya kalan engelli vatandaşlarımızla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur." diyen Han, "Bu nedenle engellilerin insani koşullarda ve ayrımcılığa maruz kalmadıkları bir yaşama ulaşmalarını sağlamak için geliştirilmiş yasal düzenlemelerin ve yasal düzenlemelere uygun kurumsal yapıların en kısa zamanda oluşturulmasını, kamusal bir hizmet olarak yaşama geçirilmesi için bütün insanlarımızın birlikte mücadele etmesi gerekmektedir.

Bizlere onurlu yaşam mücadelesiyle örnek olan tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor ve hep birlikte mutlulukla ve sağlıkla yaşamayı diliyorum."şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA

Dünya Engelliler Günü, Enver Han, Aralık, Han, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:32 Elektra Elektronik 2020'de yeni pazarlara açılarak büyüyecek - Haber
13:32 Niğde'de İŞKUR'dan 10 engelliye hibe desteği - Haber
13:26 ASÜ Rektörü Şahin: "Hedefimiz, engelsiz bir kampüs oluşturmak" - Haber
13:26 Türkiye Taekwondo Şampiyonası'ndan madalya ile döndü - Haber
13:25 330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
11:55 Akşener'den hükümete tepki: Öyle ucube bir sistem uydurdular ki hiç hesap vermeyeceklerini zannediyorlar - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 13:37:35