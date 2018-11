Başkan Hasan Arslan Öğretmenleri Kutladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:18



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:18

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okulları gezerek, Çiğli'de görev yapan öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı, kırmızı gül ve çeşitli hediyeler dağıttı.Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Çiğli'deki ilk ve orta dereceli okulları gezerek, görev yapan öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. İlçedeki 7 okula giden Başkan Hasan Arslan'ı öğretmenler büyük memnuniyetle karşıladı. Başkan Arslan'a eşi Ergül Arslan, meclis üyesi Meltem Ergün, Başkan Yardımcıları Sevil Boran, Derviş Engin ile Vezir Aslan da eşlik etti. Başkan Hasan Arslan, sırasıyla Tuğba Özbek Anadolu Lisesi, Yunus Emre İlkokulu, Güzeltepe İlkokulu, ZİÇEV Vasfiye Orhan Akyıldız Rehabilatsyon Merkezi, Tüpraş Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu ile Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi'ne (ÇİBEM) gitti. Okullardaki etkinliklere katılarak, öğretmenlere kırmızı gül ve çeşitli hediyeler veren Başkan Arslan'a plaket verildi, bazı okullarda ise öğretmenlerle birlikte pasta kesildi.Okulların taleplerini dinlediHem okulları ziyaret eden hem de okul yöneticilerinden okullar ile ilgili talepleri not alarak çözüme kavuşturulması sözü veren Başkan Arslan eğitime yapılan her katkıyı önemsediklerini söyledi. Öğretmenliğin zor ama bir o kadar da kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Arslan, ziyaret sırasında öğretmenlerle bol bol sohbet etme fırsatı buldu.Öğretmenlere teşekkürÖğretmenler ve okul yöneticileriyle yaptığı konuşmalarda Başkan Arslan, yeni neslin şekillenmesinde en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü söyledi. Türkiye'de zor koşullar altında çalışan öğretmenleri yürekten kutladığını belirten Başkan Arslan, "İlçemizde bulunan 58 anaokulu, ilk ve orta dereceli okulda 2 binin üzerinde öğretmenimiz görev yapıyor ve ben hepsini yürükten kutluyorum. Çok büyük sorumlulukları var. Öğretmenlerimiz bizim baş tacımız. Onlar için ne yapsak azdır. Her gün öğretmenlerimizin günü olmalı. Başta beni yetiştiren öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü yürekten kutluyor, herkese başarılar diliyorum" diye konuştu. - İZMİR