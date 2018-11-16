Başkan Hasan Karabağ: "İzmir Rantı İzmir'de Kalmalı"

16 Kasım 2018 Cuma 12:57



16 Kasım 2018 Cuma 12:57

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, kent planlarının parsel parsel değil, bölgesel olarak ele alınması gerektiğini ifade ederek, kentsel planlamaların bölgesel ele alınması ve İzmir'in rantının İzmir'de kalması gerektiğini söyledi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ulusal bir televizyonun canlı yayınında soruları cevaplandırdı. Karabağ, kent planlarının bölgesel olarak ele alınmasına dikkat çekti. Karabağ, yeni kent merkezi olma yolunda gelişen Bayraklı'da son yıllarda hızla gelişen ve turizmin çekim merkezi olmaya da aday olan Turan bölgesinde bunun örneklerini verdiklerini anlatarak, "İzmir'in, İzmirli yatırımcıya ve çalışana ihtiyacı var. Her şeyden önce İzmir'in rantı İzmir'de kalmalı. Bayraklı'da bunu yaptık. Yatırımcılarımızın önünü bölgesel plan değişiklikleri ile açtık" diye konuştu.Başkan Hasan Karabağ, Bayraklı'nın kentsel yapısı itibari ile filmlere konu olabilecek bir özellik gösterdiğini belirterek, "Bayraklı gecekondusu fazla olan bir bölge; ama yeni ticaret merkezlerinin olduğu, kent merkezlerinin olduğu da bir bölge olarak planlandı. Bayraklı dediğimizde dünyanın ilk planlı şehri çıkıyor karşımıza; hem gökdelen hem gecekondu çıkıyor. Büyükşehirlerdeki gecekonduların mutlaka kalkması gerekiyor. 1986 yılında yapılmış eski imar planları o günün küçük parselasyonlarına göre yapılmış; 3-4 katlıydı. Biz bunu değiştirdik; özellikle ikiz kulelerin karşılarındaki 75 hektarlık alanı 10 kata çıkardık. Parsel parsel değil bölgesel yaptık. Planlamaların doğru olanı bölgesel olanıdır. 175 hektarlık bir bölgede 6 mahallede yeni bir çalışma başlattık, 8-10 katlı. Büyükşehir onayından sonra yeni planlamayı meclise sunacağız" şeklinde konuştu."Nasıl bir İzmir hayal ediyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, şöyle devam etti:"İzmir marka bir şehir olmalı. Kaçak yapı, gecekondu sorununu çözmeli. Proje tadilatları ve revizyon planları ile yeni yeşil alanlar yeni donatı alanlar çıkar ve orta vadede canlandırırsınız. İzmir merkezi eski yıllara dönmeli, eskisi gibi turist gelmeli, Eskişehir gibi olmalı. Kentsel dönüşüm ile beraber belli insan grupları bu bölgelere geliyor; oradaki yaşam standartları biraz daha gelişiyor, gecekondu hak sahipleri biraz daha sosyal ve ekonomik yaşam standartlarını yükseltiyor; dolayısıyla ekonomik ve sosyal sıçrama oluyor. Ankara'nın Dikmen dönüşümü örnek bir proje. Bir kentin değişmesi insan malzemesinin, insan dokusunun da değişmesini sağlıyor. İzmirimiz kentin çeperleri ile değişerek, dünyanın en güzel şehri olmaya hak kazanmaya devam edecektir." - İZMİR