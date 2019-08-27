Başkan Hasan Kılca, stajyerlerle buluştu

Katkıları dolayısıyla öğrencilere teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, "Geleceğin teminatı gençler olarak bu ülkeyi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak sizlerin elinde" diyerek gençlere kendilerini çok iyi yetiştirmelerini istedi.

Karatay Belediyesi'nde yaz döneminde staj yapan üniversite öğrencileri, stajlarını başarıyla tamamladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da belediyenin çeşitli bölümlerinde staj yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Hasan Kılca, belediyede yaptıkları staj süresince tecrübeleri ve yaşadıklarıyla ilgili gençlerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerle tek tek vedalaşan Kılca, emekleri ve katkılarından dolayı bütün stajyerlere teşekkür etti.

ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKELERİ ARASINA SOKMAK SİZİN ELİNİZDE

Stajyerlere meslek hayatlarında başarılar dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, stajın, eğitimin pratiğe ve tecrübeye dönüşmesiyle geleceğe yön vermesi bağlamında çok önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Hasan Kılca, gençlere tavsiyelerde bulunarak başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini aktardı ve şunları söyledi: "Sizler, Karatay Belediyesi'nde staj yapmanın ayrıcalığını yaşadınız ve bildiğiniz gibi staj eğitimi, iş hayatına atılmadan önce sizlere deneyim kazandıran oldukça kıymetli bir saha. Karatay Belediyesi olarak geleceğin teminatı siz gençlerin yanında olduk bundan sonra da bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Burada yaptığınız stajın meslek hayatınızda ve kariyerinizde sizlere büyük yararlar getireceğine inanıyorum. Zira sizlerin eğitimleri ve kendinizi geliştirmeniz bu anlamada çok önemli. Bizler de sizlere bu manada katkı sunmaya gayret ettik. Konyamızın ve ülkemizin arkasındaki gerçek güç sizlersiniz. Bu güzel ülkemizi daha yukarılara taşımanın en önemli yolu da, çok çalışmak. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak sizlerin elinde ve bunu başaracağınıza inanıyorum. İnşallah hepinizi çok iyi yerlerde görürüz. Her birinize katkılarınız için teşekkür ediyor sizlere başarılar diliyorum" dedi.