Başkan Hasan Kılca, vatandaşlarla buluştu

Başkan Hasan Kılca, hemşehrilerinin taleplerini dinledi ve birçok konuda istişarelerde bulundu.

Cuma Buluşmalarını sürdüren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akçeşme Mahallesi'ndeki Cıvıloğlu Camii'ndeki Cuma Namazı'nın ardından vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilatı mensupları, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem ile Karatay Belediyesi Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu programda vatandaşın ve bölge esnafının Cuma günü tebrik edildi.

Kılınan Cuma Namazı'nın ardından bölge esnaflarının ve vatandaşların taleplerini dinleyen ve birçok konuda istişarelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları'nın Karatay için güzel bir buluşma vesilesi olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Kılca, "Her hafta ilçemizin farklı bir noktasında Cuma Günü'nün rahmetine ve bereketine ortak olduğumuz, hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduğumuz Cuma Buluşmaları programlarımıza devam ediyoruz. Bu tür buluşmalar, hemşehrilerimiz arasındaki dayanışmaya, birlik ve beraberliğe çok büyük katkı yapıyor. Rabbim bu birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın inşallah" dedi.