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Başkan Hasan Kılca, vatandaşlarla buluştu

Cuma Buluşmalarını sürdüren Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Şekerciler Camisi'nde kılınan namazın ardından bölge sakinleri ve esnaflarla buluştu.

07.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:09Başkan Hasan Kılca, vatandaşlarla buluştu
Cuma Buluşmalarını sürdüren 'nın merkez İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Şekerciler Camisi'nde kılınan namazın ardından bölge sakinleri ve esnaflarla buluştu.

Esnafın ve vatandaşların Cumasını tebrik eden Başkan Hasan Kılca, vatandaşların taleplerini de dinledi. Hasan Kılca, Karatay'ın daha da yaşanabilir bir ilçe olması için her görüşe değer verdiklerini, Cuma buluşmalarıyla ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağladıklarını ifade etti.

"Buluşma ve istişarelerimizle ilçemiz daha da güzelleşiyor"

Başkan Kılca, "Cuma gününün birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak her hafta ilçemizin bir camisinde Cuma namazlarının ardından hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Bu tür buluşmalar Karatay'da ortak aklın ve istişare kültürünün yaşatılmasına önemli katkılar sağlarken, hemşehrilerimizle olan bağlarımızın daha çok güçlenmesine vesile de oluyor. Hizmetlerimizi de vatandaşlarımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Hemşehrilerimizin dua, destekleri ve yaptığımız istişarelerle ilçemiz gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Allah beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Fevzi Çakmak Mahallesindeki Şekerciler Camisi'ndeki Cuma Buluşması'nda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürleri, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, partililer ve Karatay Belediyesi meclisi üyeleri eşlik etti. - KONYA

Hasan Kılca, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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