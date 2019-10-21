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Başkan Hasan Koçer, muhtarları ağırladı

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarları makamında ağırladı.

21.10.2019 11:28Başkan Hasan Koçer, muhtarları ağırladı
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarları makamında ağırladı.
Koçer, burada yaptığı konuşmada, muhtarlarla her zaman istişare halinde olduklarını söyleyerek ilçeyle ilgili atılan her adımda muhtarlarla fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Koçer, "İlçemizin gelişmesinde, inşasında muhtarlarımızın büyük katkısı var. Muhtarlarımız demokrasimizin en önemli unsurlarındandır. Halkımızın ilk buluştuğu ve ayriyeten kendileri de kanaat önderleridir. Halkımız tüm sorunlarının çözümü için muhtarlarımızı kendilerine merkez edinmişlerdir. Muhtarlarımız ile bir arada olmak şehrimiz adına çok güzel gelişmelere yansıyacaktır." diye konuştu.

Muhtarlar Günü, Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel

Kaynak: AA

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