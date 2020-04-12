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Başkan Haydar Ali Yıldız, Küçük Emin'in doğum günü pastası talebine duyarsız kalmadı

Başkan Haydar Ali Yıldız, Küçük Emin'in doğum günü pastası talebine duyarsız kalmadı Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kendisine mesajla ulaşarak dedesi için doğum günü pastası isteyen 9 yaşındaki Abbas Emin'in talebine duyarsız kalmayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, doğum günü...

12.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:48
Başkan Haydar Ali Yıldız, Küçük Emin'in doğum günü pastası talebine duyarsız kalmadı
İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kendisine mesajla ulaşarak dedesi için doğum günü pastası isteyen 9 yaşındaki Abbas Emin'in talebine duyarsız kalmayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, doğum günü pastası hazırlatarak zabıta ekipleri ile Abbas Emin'in evine gönderdi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kendisine mesaj gönderen küçük Abbas Emin'in talebine duyarsız kalmadı. Beyoğlu Kulaksız Mahallesinde oturan 9 yaşındaki Abbas Emin Çınar, doğum günü olan dedesi Abbas Çınar'a sürpriz doğum günü yapmak istediğini ancak Covid-19 (Korona virüs) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle pasta alamadığını belirterek Başkan Yıldız'dan yardım istedi. Bu talebine olumlu cevap veren Başkan Yıldız doğum günü pastası hazırlatarak zabıta ekipleri ile Abbas Emin'in evine gönderdi. Küçük Abbas Emin'in dedesi Abbas Çınar'ı da arayarak doğum gününü kutlayan Başkan Yıldız sağlıklı ve uzun ömürler diledi.
"Bugün dedemin doğum günü dedem için pasta getirir misiniz?"
9 yaşındaki Abbas Emin Çınar Başkan Yıldız'a gönderdiği mesajda, "Selamünaleyküm çocuk dostu başkanım benim adım Abbas Emin Çınar 9 yaşında olduğum için sokağa çıkamıyorum bugün dedemin doğum günü dedem için pasta getirir misiniz? 5 kişilik muzlu olsun adres Kulaksız Mahallesi Kadımehmet Mahallesi parlak apt.no 57 daire 4 Beyoğlu İstanbul" ifadelerini kullandı.
"Bugün çok mutluyum çocuk dostu belediye başkanım"
Talebine olumlu cevap veren Başkan Yıldız'a tekrar mesaj gönderen küçük Abbas Emin "Sy. başkanım teşekkür ederim dedemin pastası geldi bugün çok mutluyum çocuk dostu belediye başkanım" ifadelerini kullanarak duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Başkan Haydar Ali Yıldız, Küçük Emin’in doğum günü pastası talebine duyarsız kalmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Genel
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