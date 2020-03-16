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Başkan Helvacıoğlu dolmuşta vatandaşlarla birlikte seyahat etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, S.S. 25 No'lu Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne ait minibüs ile yolculuk yaparak vatandaşlarla ulaşım sektörüne ait görüş alışverişinde bulundu.

16.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:41
Başkan Helvacıoğlu dolmuşta vatandaşlarla birlikte seyahat etti

Vatandaşları ile her zaman iç içe olan ve bu özelliğiyle her kesimden tam not alan Helvacıoğlu, 15 Mart 2020 Pazar günü 1 Numaralı Hat güzergahında S. S. 25 No'lu Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ertan Erkan'la birlikte minibüse binerek yolculuk yaptı.

Helvacıoğlu, Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne kadar yolculuk yaparak hem dolmuşa binen vatandaşlar ile sohbet etti hem de taşımacılık sektörü konusunda gelen talepleri ve yenilenme süreci ile ilgili bilgileri paylaştı.

Duraklardan minibüse binen yolcular minibüs içinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu görünce önce şaşırdı ve daha sonra da mutlu oldu.

Helvacıoğlu, çeşitli zamanlarda kent içi ulaşım araçlarına binerek hem vatandaşları hem de taşımacılık sektöründe olanların taşımayla ilgili sıkıntılarını dinlediğini ve onlarla güzel bir yol arkadaşlığı yaptığını ifade etti.

Mustafa Helvacıoğlu, "Minibüslerimizi Coronavirüs'e karşı tamamını ilaçladık ve her seferden sonra ilaçlama yapılmasına başlandı. Minibüslerimizin son düzenlemelerden sonra 2/3'ü yenilendi ve konfor düzeyi artırıldı. Keşan'a yakışan bir ulaşım sektörünü; minibüsçü esnafımız, vatandaşımız ve belediyemiz ile birlikte oluşturuyoruz. 60 aracımız yenilendi, yollarımız da Keşan'a yakışan yollar oluyor." dedi.

Her seferden sonra minibüslerin ilaçlanmasına başladıklarını belirten Ertan Erkan da"Belediyemizin de desteği ile tüm minibüslerimizi ilaçladık ve her sefer sonrası minibüslerimizi ilaçlıyoruz. Minibüs esnafı olarak Keşan halkının sağlığını ve güvenliğini çok önemsiyoruz. Son dönemdeki değişimlerle birlikte 60 aracımız yenilendi. 6. ayın sonunda tüm araçlarımız yenilenmiş olacak. Amacımız vatandaşımıza iyi ve kaliteli hizmet sunmak." şeklinde konuştu.

Keşan Belediyesi'nin son dönemde taşımacılık sektöründe yaptığı düzenlemeler sonrası ilçede bu anlamda gözle görülür bir değişim yaşandığını kaydeden vatandaşlar da çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Yolculuk sırasında yolculara kolonya ikramında da bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

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