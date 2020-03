Başkan Helvacıoğlu'ndan "Evde Kal" anonsu

Vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir gün dileğinde bulunan Helvacıoğlu, vatandaşların sağlığı için uyarıları dikkate alması çağrısında bulundu.

Anonsunda hemşehrilerinin sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Mustafa Helvacıoğlu şunları söyledi: "29 Mart Pazar gününden her birinize günaydınlar ve iyi günler diliyorum. Sizlere sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyorum. Kendi sağlığınız, toplum sağlığı ve sevdikleriniz için lütfen uyarlarımızı dikkate alın. Gelecek Pazar günlerimizin daha iyi olabilmesi için lütfen bu Pazar günü evinizde kalın. Sizlerin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Biz her zaman yanınızdayız ve bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Evinizde geçireceğiniz huzurlu pazarlar diliyorum. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

