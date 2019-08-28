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Başkan Helvacıoğlu seyyar balıkçı esnafı ile buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Halk Ekmek Fabrikası yanında bulunan seyyar balıkçılık yapan esnafı ziyaret etti.

28.08.2019 16:34 Başkan Helvacıoğlu seyyar balıkçı esnafı ile buluştu

Yenimescit Mahalle Muhtarı Fikret Kantar'ın da yer aldığı ziyarette, Başkan Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi'nin seyyar olarak çalışan esnafın daha iyi şartlarda Keşan halkına hizmet üretmesi ve burada çalışanların gönül rahatlığıyla evine ekmek götürebilmesini de amaçlayan bir yönetim anlayışında olduklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, ziyarette, alanda bulunan esnafın çalışma koşulları açısından istek ve önerileri dinledi.

Başkan Helvacıoğlu, seyyar esnafın tüm dünyadaki şehirlerin olduğu gibi Keşan'ın da bir parçası olduğunu, ancak söz konusu bu esnaf grubunun da Keşan içindeki düzen kural ve alınan kararlara uyması gerektiğini bildirdi.


Keşan, Güncel

Kaynak: Bültenler

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