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Başkan Hilmi Bilgin'e teşekkür plaketi

Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarına katkılarından dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür plaketi verdi.

31.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:36 Başkan Hilmi Bilgin'e teşekkür plaketi
Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu, Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarına katkılarından dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür plaketi verdi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri ile Bilgin, Susamışlar Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
Bilgin, göreve geldiği günden itibaren yaptıkları çalışmalar ve uygulanacak projelerle ilgili bilgiler verdi.
Belediyenin yapabileceği taleplerin vakit geçirilmeden yerine getirildiğini aktaran Bilgin, "Çalışmalarımızı sadece bir kişinin fikri, bir kişinin isteği ya da belediyenin düşüncesi olarak yapmıyoruz. Hiçbir konuda dayatmamız yok. Ortak akılla vatandaşların talepleri hangi doğrultudaysa o konuda çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkmenoğlu da Sivas Numune Hastanesinin başlarda Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak planlandığını ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ek binanın yapılması ile hastanemizin Araştırma ve Uygulama Hastanesine dönüştürülmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca yıkımına başlanılan eski orduevi binasının yerine daha önceki belediye yönetimine buranın 4 Eylül Alanı olarak düzenlenmesi konusunda proje hazırlamış ve öneri sunmuştuk. Bu önerimiz kabul görmüştü. Hazırlanan bu projenin uygulanması konusunda da desteklerinizi istiyoruz."
Bilgin de bunun üzerine "Sivas Numune Hastanesinin Araştırma ve Uygulama Hastanesine dönüştürülmesi ile ilgili çalışma yapalım. Eski orduevinin yerine uygulanacak proje ile ilgi net bir çalışma yapılmadı. Önümüzdeki süreçte bunu de değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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