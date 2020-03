Başkan Himam'dan Gömeçli kadınlara anlamlı jest

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ilçede kurulan semt pazarında kadınlara karanfil dağıttı.Pazaryerinde; Her zamanki sempatik tavırlarıyla bir anda karşılarında Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı gören kadınlar, kısa bir şaşkınlığın ardından başkanın elinden karanfilleri alarak bu nazik jeste teşekkür etmeyi ihmal etmediler.Zabıta Amiri Hamza Alumert ve zabıta memurlarının yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinin de kendisine eşlik ettiği karanfil dağıtımı sırasında ilçedeki kadınların yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Himam, kadınların birer çiçek olduğunu ve hiçbir kadının şiddeti hak etmediğini savundu.Muhabirimizin sorularını yanıtlayan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, kadınların sadece 8 Mart Kadınlar Günü'nde değil, her zaman hatırlanması ve hak ettiği değeri görmesi gerektiğini vurguladı.Erkekleri dünyaya getirenlerin analarında birer kadın olduğunu hatırlatan Başkan Himam, hayatın her anında fedakarlığın ve duyarlılığın sembolü olarak nitelediği kadınların, yetiştirdikleri nesillerle de geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.Mehmet İrem Himam, "Zengin medeniyetimizin inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür. İstiklal Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle birlikte cepheden cepheye koşan Türk Kadını hakkında devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim' diyemez, şeklindeki sözleriyle kahraman kadınlarımıza verdiği değeri ve önemi vurgulamıştır. Ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin ve sevginin kaynağı olmuştur. Bu vesile ile başta Gömeç'li kadınlarımız olmak üzere, bütün kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlarım. Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - BALIKESİR