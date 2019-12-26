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Başkan Hürriye, Mancarlı pideyi Türkiye'ye tattıracak

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Lavanta Dikim Bayramı sonrasında ziyaret ettiği Durhasan Mahallesi'nde kadınların elleriyle hazırladığı mancarlı pideyi Türkiye'ye tattıracaklarını ifade etti.

26.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:20 Başkan Hürriye, Mancarlı pideyi Türkiye'ye tattıracak
KOCAELİ (İHA) – Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Lavanta Dikim Bayramı sonrasında ziyaret ettiği Durhasan Mahallesi'nde kadınların elleriyle hazırladığı mancarlı pideyi 'ye tattıracaklarını ifade etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in girişimleri ile geçtiğimiz günlerde 23 bin lavanta fidesi "Lavanta Dikim Bayramı" etkinliği ile toprakla buluştu. Etkinliğin ardından Durhasanlı kadınları evlerinde ziyaret eden Başkan Hürriyet kadınlarla birlikte mancarlı pide yaptı. Kadınların üretimde olmasını önemseyen ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütenBaşkan Hürriyet, Durhasanlı kadınları evlerinde ziyaret etti. Durhasanlı kadınlarla mancarlı pide yapan ve ardından kendileriyle sohbet eden Başkan Hürriyet bu lezzeti İzmit'in dışına taşımak ve tüm Türkiye'ye tattırmak istediklerini belirtti.

Başkan Hürriyet'i ağırlayan yetenekli kadınlar mancarlı pideyi ülke çapında tanıtmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söylediler. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Türkiye, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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