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Başkan Hürriyet, çalışmaları yerinde inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehir genelinde devam eden asfalt ve yama asfalt yapım işlerini yerinde inceledi.

23.07.2019 12:18 Başkan Hürriyet, çalışmaları yerinde inceledi
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehir genelinde devam eden asfalt ve yama asfalt yapım işlerini yerinde inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zorbey Sokak üzerindeki asfalt yama çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Hürriyet'e parti temsilcileri ve belediye yetkilileri eşlik etti. İzmit genelinde yürütülen asfalt yapa yapım işleri ile ilgili konuşan Başkan Hürriyet, "Cadde ve sokaklarımızı güzelleştirmek için çalışıyoruz. Şehir genelinde gerek yapmış olduğumuz tespitler gerek vatandaşlardan gelen talepler doğrulusunda yoğun çalışmalar yürütüp, vatandaşlarımızın daha güzel ve daha yaşanabilir bir İzmit'te hayatları sürdürmeleri için çalışıyoruz. Gerek asfalt çalışmaları, gerek ışıklandırma anlamında çalışmalara başladık. Ben de süreci yakından takip ediyorum" dedi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, İzmit, Güncel

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