05.07.2019 11:15
Haberler» Yaşam» Haber

Başkan Hürriyet, emeklileri mehtap turuna çıkardı

Başkan Hürriyet, emeklileri mehtap turuna çıkardı

İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, emekliler ile mehtap turunda buluştu.

İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, emekliler ile mehtap turunda buluştu.

İzmit Belediyesi'nin emekli evlerine üye emekliler, Tüm İşçi Emekli Derneği üyeleri, Kent Konseyi emeklileri ve yakınları, mehtap turunda buluştu. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı turda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de vatandaşları yalnız bırakmadı. Yoğun katılım nedeniyle iki tur halinde gerçekleşen etkinlikte Temmuz ayında doğan emekliler için doğum günü kutlaması da yapıldı. Canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen emekliler Başkan Hürriyet'e etkinlik için teşekkür ettiler.

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, "Sizin enerjiniz gerçekten çok güzel.

Hepiniz yıllarca şehrimize ve ülkemize hizmet ettiniz. Emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu günümüzü sizlere ayırdık. Birlikte güzel bir gün geçirip, emekliler gününüzü kutlamak istedik. İnşallah bu buluşmalarımız artarak devam edecek, birlikte güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Ayrıca biz yaş hesaplarken geceleri saymıyoruz, bu sebepledir yaşlarımızı yarıya düşürüyoruz. Sizlerin varlığınız, tecrübe ve bilgi birikimleriniz bizim için çok değerli" dedi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
fatma kaplan hürriyet, izmit belediyesi, hürriyet, izmit, Yaşam

Son Dakika Haberleri
12:53   (Özel) 2 yıldır kayıp olan Nesrin'in annesi: "Ben onları karton toplayarak büyüttüm"
12:44   Yaralı kedi ve gözleri görmeyen köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi
12:33   Başkan Hürriyet, esnafla bir araya geldi
12:01   Çocuklar, yazın tadını 41 Burda'da çıkarak
11:36   Hatay'da BM Dünya Gıda Programı temsilcileri ile Mültecilere İlişkin Bilgilendirme Toplantısı
11:36   ESKÜDER'li şairler Başkan Ataç için şiir yazdılar ve takdim ettiler
11:16   Başkan Büyükgöz'den gençlere altın öğütler