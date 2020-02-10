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Başkan Hürriyet'in işçi kararına mahkemeden onay

İzmit Belediyesi'nin önceki yönetimi tarafından pedagog görevinden alınarak düğün salonunda görevlendirildiği iddia edilen çalışan, mahkeme kararı ile göreve iade edildi.

10.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:58Başkan Hürriyet'in işçi kararına mahkemeden onay
Belediyesi'nin önceki yönetimi tarafından pedagog görevinden alınarak düğün salonunda görevlendirildiği iddia edilen çalışan, mahkeme kararı ile göreve iade edildi.

İzmit Belediyesinin önceki yönetimi tarafından, pedagog görevinden alınarak düğün salonunda görevlendirildiği iddia edilen belediye çalışanı Nurdan Külcü'nün, Kocaeli 2. İdare Mahkemesinde süren davasında karar çıktı. Mahkeme, Nurdan Külcü hakkında göreve iade kararı verdi. Devam eden mahkeme sürecinde ise belediye başkanlı görevine gelen Fatma Kaplan tarafından Külcü, uygun bir göreve getirildi. Mahkemenin sonuçlanması ile Hürriyet'in kararı onaylanmış oldu. Davayı gören mahkeme de Külcü'yü haklı bulurken, kararla birlikte Nurdan Külcü yenden pedagog kadrosuna atanacak. Ayrıca personel, kayıp haklarını da yasal faiziyle birlikte İzmit Belediyesi'nden alacak. - KOCAELİ

Hürriyet, İzmit, Yaşam

Kaynak: İHA

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