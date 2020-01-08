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Başkan Hürriyet İZMEK kursiyerleri ile buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahalle Konağı'na yaptığı ziyarette İZMEK kursiyerleri kadınlar ile bir araya geldi.

08.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:54Başkan Hürriyet İZMEK kursiyerleri ile buluştu
Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahalle Konağı'na yaptığı ziyarette İZMEK kursiyerleri kadınlar ile bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ayazma Mahalle Konağı'nda yer alan İZMEK kurslarında eğitim gören kadın kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Hürriyet'e, Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Koordinatör Hakan Özkum, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Ayazma Mahalle Muhtarı Çiçek ve muhtar azaları eşlik etti. El nakışı ve dikim kursiyerleri ile çalışma atölyelerinde bir araya gelen Başkan Hürriyet, kadınların el emeği ile ürettiği tekstil ürünlerini inceledi.

Yapılan işlerin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, "Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Diliyoruz ki sizlerin burada yaptığı üretimler tüm kentimize büyük katkılar sunacaktır. Bildiğiniz üzere bir kadın kooperatifi kurduk. Hem kadınlarımız hem kentimiz kazansın, kendi öz kaynaklarımız ile bu kenti kalkındıralım istiyoruz. Her birinizi emeklerinden ötürü kutluyorum" dedi.

Başkan Hürriyet, kursiyerlerin ardından mahalle konağı içerisinde hizmet veren ve kadınların farklı dallarda çeşitli antrenmanlar yapmasına olanak sağlayan salonunu ziyaret etti. Kadınların pilates çalışmasını izleyen Başkan Hürriyet, antrenman sonrası kursiyerlerle ile sohbet etti. Kadınların talep ve isteklerini de değerlendiren Başkan Hürriyet, en kısa sürede gerekli çalışmaları başlatacağını belirtti. Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek ve azaları Başkan Hürriyet'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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