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Başkan Hürriyet, sokak yenilenme çalışmalarını esnafla istişare etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi'nde yapılacak olan yenileme çalışmalarını halkla birlikte karar vermek için bölge esnaflarıyla bir araya geldi.

17.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:15Başkan Hürriyet, sokak yenilenme çalışmalarını esnafla istişare etti
Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Caddesi'nde yapılacak olan yenileme çalışmalarını halkla birlikte karar vermek için bölge esnaflarıyla bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Meclis üyeleri Hakan Tanta, Çetin Sarıca, Genel Koordinatör Hakan Özkum, Etüt Proje Müdürü Nilgün Sağıroğlu ve Biz İzmitiz Platformu kurucusu Hüseyin Erol'un da katıldığı toplantıda Ömerağa Mahallesi Şaban Sarıgülle Sokak'ta yapılması planlanan proje hakkında esnafla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Esnafların görüş ve taleplerine göre çalışmanın şekillendirildiğini ifade eden Başkan Hürriyet, "Sizlerden gelen isteklere göre sokakta zemin ve mobilya değişimi, alt yapı yenilenmesine başlayacağız. Esnafımıza soramadan, görüşünü almadan hareket etmiyoruz. Sizlerin de daha önce belirttiğiniz taleplere göre örnek projelerimizi hazırladık" diyerek hem vatandaşı hem esnafı mağdur etmeden sokağın yenileme çalışmasının en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Konuşmasına devam eden Başkan Hürriyet, "Bu çalışmayı yılbaşından önce tamamlamak istiyorduk. Ancak sizlerden gelen talep üzerine yılbaşından hemen sonra başlayacağız. Esnafımızı hiçbir konuda mağdur etmek istemiyoruz. Yılbaşı arifesinde vatandaşlarımızın da esnaflarımızdan yapacağı alışverişin etkilenmesini istemiyoruz. İstiyoruz ki hem esnafımız hem vatandaşımız kazansın. Vatandaşlarımız esnaftan alışverişlerini yapsın. Belediye meydanına tüm esnaflarımız stant kurarak kendi ürünlerinin satışını gerçekleştirebilecek. Halkımızla yeni yılı karşılayacağız. Hepinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Fethiye, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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