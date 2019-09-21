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Başkan Hürriyet'ten canlı yayında doğum günü sürprizi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir radyoda yayın yapan otizmli Muhammet Emirhan Güngör'e özel bir sürpriz yaparak canlı yayında doğum gününü kutladı.

21.09.2019 16:12Başkan Hürriyet'ten canlı yayında doğum günü sürprizi
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir radyoda yayın yapan otizmli Muhammet Emirhan Güngör'e özel bir sürpriz yaparak canlı yayında doğum gününü kutladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mayıs ayından beri İzmit'te bir radyo kanalında yayın yapan otizmli Muhammet Emirhan Güngör'e özel bir sürpriz yaptı. Canlı yayına elinde pastayla gelen Başkan Hürriyet, Güngör'ün yeni yaşını kutladı. 20 .yaşına canlı yayında kestiği pasta ile giren basan Muhammet, Başkan Hürriyet'e sürpriz için teşekkür etti.

Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Biz sizleri önemsiyoruz. Bu kapsamda otizm yaşam köyü çalışmalarımız var projemizi yakında gerçekleştireceğiz. Ayrıca Muhammet'in bizlere ilettiği radyo festivali talebi içinde gelecek bahar aylarında gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz" dedi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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