Başkan Hürriyet'ten Datça'da sanat festivaline katıldı

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisinin bu yıl "Kadına Yönelik Şiddet" teması ile gerçekleştirdiği Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali'ne davetli olarak katılan Başkan Hürriyet, kadın haklarına ve sanata verdiği önemi vurguladı.

Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi tarafından "Kadına Yönelik Şiddet" temasıyla bu yıl 10.'su düzenlenen Sanat Festivali'nin daveti üzerine Datça'ya giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sanat ve kadın mücadelesine olan desteğini gösterdi. Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Uluslararası Knidos Kültür Sanat Festivali'ne CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Kültür Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, Datça Belediyesi Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, Immich Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Erman, Sanat Direktörü Emine Özkarslıoğlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, meclis üyeleri Arsal Arısal ve Çetin Sarıca, sanatçılar ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Festival açılışında konuşan CHP Milletvekili Suat Özcan ve UKKSA Kurucu Başkanı Nevzat Metin festivalin öneminden bahsederken, davet üzerine İzmit'ten gelen Fatma Kaplan, "Size bütün İzmit ve Kocaeli'lerin selamını getirdim. Böylesi önemli bir etkinlikte yer almaktan onur duyduğunu ifade ediyorum. Böylesi güzel bir akademiden kıymetli bir davet gelince geriye çevirmek olmazdı. Bu güzellikleri paylaşmak, bu güzelliklerde sizlerle birlikte olmak kaçırılmaz bir fırsattı. Biz de İzmit Belediyesinin değerli teknik kadrosu ile birlikte bugün buradayız. Bu tanışıklık hem sanata dair sizlerden öğreneceğimiz çok önemli bilgilere, hem de ileriye dönük güzel çalışmalara bir başlangıç olacak" dedi.

Öte yandan festivalde sergilenen eserleri inceleyen Başkan Hürriyet, festivale katılan sanatçılarla sohbet ederek kendilerini tebrik etti. Festivalde ressam Ertuğrul Ateş, Yener Pınarbaş, heykeltıraş Funda Tarakçıoğlu ve seramik sanatçısı Ece Kazan'ın sergilenen eserleri büyük beğeni topladı. - KOCAELİ