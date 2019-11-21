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Başkan Hürriyet'ten düğün salonu fiyatlarını yüzde 90 indirim önerisi

İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet, şehit yakınları, gazi, dul, yetim ve engelli vatandaşların düğün ve nikah salonlarından ücretsiz faydalanması, eski tarifelerde de yüzde 90 indirim yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonu'na öneride bulundu.

21.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:14Başkan Hürriyet'ten düğün salonu fiyatlarını yüzde 90 indirim önerisi
İzmit Belediye Başkanı Kaplan , şehit yakınları, gazi, dul, yetim ve engelli vatandaşların düğün ve nikah salonlarından ücretsiz faydalanması, eski tarifelerde de yüzde 90 indirim yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonu'na öneride bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim vaatlerin arasında yer alan şehit yakınları, gazi, dul, yetim ve engelli vatandaşların düğün ve nikah salonlarından ücretsiz faydalanması noktasında önemli bir adım atıldı. Başkan Hürriyet tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilen öneride nikah işlemleri de dahil olmak üzere bu kişi ve yakınlarına salonların ücretsiz tahsisi ve diğer vatandaşlara da mevcut tarife üzerinden yüzde 90 indirim yapılması konusunda öneride bulunuldu. Komisyondan geçmesi ve önerinin mecliste kabul edilmesi halinde İzmit ilçe sınırlarındaki şehit yakınları, gazi, dul, yetim ve engelli vatandaşlar düğün ve nikah salonlarından ücretsiz faydalanacak. Meclisten çıkacak karar ile Hürriyet, vatandaşlara müjde verecek. - KOCAELİ

Hürriyet, Güncel

Kaynak: İHA

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