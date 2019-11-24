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Başkan Hürriyet'ten Kocaelispor maçı için bilet ve otobüs desteği

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'un Esenler Erokspor ile karşılaşacağı maç için çok sayıda bilet desteği sağladı.

24.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:19Başkan Hürriyet'ten Kocaelispor maçı için bilet ve otobüs desteği
Belediye Başkanı Fatma Kaplan , 'un Esenler Erokspor ile karşılaşacağı maç için çok sayıda bilet desteği sağladı.

Kocaelispor'un iyi günde de kötü günde hep yanında olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeşil siyahlıların şampiyonluk yolunda en büyük destekçisi oldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, liderliği kaptırmayan Kocaelispor'un şampiyonluk yolundaki en önemli karşılaşmalarından birini gerçekleştireceği Esenler Erokspor maçı öncesi yeşil siyah sevdalıları için otobüs ve bilet desteği verdi.

Geçtiğimiz günlerde tribünlerdeki her zamanki yerinde olacağını belirterek tüm kente çağrıda bulunan Başkan Hürriyet, Kocaeli Stadyumunda gerçekleşecek karşılaşma için İzmit Perşembe Pazarı alanından ücretsiz olarak çok sayıda otobüs kaldıracak. - KOCAELİ

Kocaelispor, Hürriyet, İzmit, Spor

Kaynak: İHA

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