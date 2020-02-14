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Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu futbolculara afişli motivasyon

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Kocaelispor futbolcularını Ofspor karşılaşması öncesinden afişlerle motive etti.

14.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:28Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu futbolculara afişli motivasyon
Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Kocaelispor futbolcularını Ofspor karşılaşması öncesinden afişlerle motive etti.

3.Lig 2.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelisporlu futbolculara destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumartesi saat 13.00'de oynanacak Ofspor karşılaşması öncesinde tüm kenti, oyuncuları motive etmek amacıyla afişlerle donattı. İzmit'in dört bir yanında yer alan görsellerde her futbolcunun fotoğrafları, numarası ve futbolcu adına yazılan özel mesajlar yer aldı. Başkan Hürriyet'in "O kupa İzmit'e" gelecek sloganının yer aldığı görsellerde, "Sen Muhteşem Süleyman'sın o kupayı kaldıracaksın", "Sen Sefa Narin'sin o kupayı İzmit'e getireceksin", "Sen Semih Karadeniz'sin o kupayı İzmit'e getirirsin" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, İzmit, Spor

Kaynak: İHA

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