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Başkan Hürriyet'ten Mehmetçiğe destek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam oynanan ve maç hasılatının Barış Pınarı Harekatı'nda olan Mehmetçik ve yakınlarına bağışlanan Kocaelispor maçında taraftarlara bilet aldı.

14.10.2019 13:31Başkan Hürriyet'ten Mehmetçiğe destek
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam oynanan ve maç hasılatının Barış Pınarı Harekatı'nda olan Mehmetçik ve yakınlarına bağışlanan Kocaelispor maçında taraftarlara bilet aldı.

Başkan Hürriyet, önceki akşam oynanan Kocaelispor-Kozan Belediyespor maçı için Kocaelispor Stadyumunda her zamanki yerini aldı. Maçı Hodri Meydan ile birlikte izleyen Başkan Hürriyet, kombinesi olmasına rağmen maçın hasılat gelirinin Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiklere ve ailelerine bağışlanmasından dolayı gişeden bilet aldı.

Taraftarlardan teşekkür

Geliri Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiklere gidecek olan maç hasılatı için gişeden biletini alan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, fazladan bilet alarak stada gelen taraftarlara hediye etmeyi unutmadı. Taraftarlar Başkan Hürriyet'e bu güzel hareketinden ötürü teşekkür etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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