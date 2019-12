Başkan Hürriyet'ten şampiyona ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet , Dünya Down Sendromlular Judo Dünya Şampiyonasında ülkemize ilk kez altın madalya kazandıran Talha Ahmet Erdem'i tebrik etti.Başkan Hürriyet, Down Cafe'yi ziyaret ederek, hem kafede çalışanların 3 Aralık Dünya Engelliler günü kutladı. Dünya Down Sendromlular Judo Dünya Şampiyonasında ülkemize ilk kez altın madalya kazandıran Talha Ahmet Erdem'i tebrik eden Başkan Hürriyet, "Ahmet'in bu azmi ve başarısı inanıyorum ki tüm engelli kardeşlerimize örnek olacak. Ahmet'in bu başarısı sayesinde inşallah daha çok şampiyonlar çıkacak" dedi.Günaydın şampiyonAhmet'i "Günaydın Şampiyon" diyerek selamlayan Başkan Hürriyet, "Sen ne kadar güzel bir başarı elde ettin öyle. Kutluyorum seni. Bizi gururlandırdın. İzmit adına Kocaeli adına sana çok teşekkür ediyorum. Başarıların daim olsun. Daha güzel başarılar elde edeceğine de eminim" şeklinde konuştu. Başkan Hürriyet Ahmet'e "As Yap Şampiyon Olucaz B'oolum" yazılı atkı ve birlikte pasta yaparken çektirdikleri fotoğrafı hediye etti.Ahmet'in başarısı tüm engellilere umut olacak3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Ahmet'in bu başarısının tüm engellilere umut olacağına inandıklarını belirten Başkan Hürriyet, "Ahmet'in bu azmi ve başarısı inanıyorum ki tüm engelli kardeşlerimize örnek olacak. Ahmet'in bu başarısı sayesinde inşallah daha çok şampiyonlar çıkacak" diyerek Talha Ahmet Erdem'in ailesini de tebrik etti. Ayrıca Başkan Hürriyet, Şampiyon Ahmet'in yanı sıra Down Cafe'de çalışan diğer personellere de Kocaelispor atkısı hediye ederek pasta kesip birlikte fotoğraf çektirdi. - KOCAELİ