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Başkan Hürriyet, Yeşilova'da halkın talep ve isteklerini dinledi

Halkın istek ve taleplerini dinlemek üzere mahalle ziyaretlerini sürdüren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu kez Yeşilova Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

22.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:18Başkan Hürriyet, Yeşilova'da halkın talep ve isteklerini dinledi
Halkın istek ve taleplerini dinlemek üzere mahalle ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu kez Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Göreve geldiği günden bu yana 'İzmit'i birlikte yöneteceğiz' söylemini her zaman somut adımlarla hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, vatandaşların talep ve isteklerini dinlediği bir sonraki yer Yeşilova Mahallesi oldu. Şehit Taner Durmuş Parkı'nda mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Hürriyet, İzmit Belediye Meclisi üyeleri Necat Çakır, Tuncay Aşkın ve Ertuğrul Malçok, vatandaşların belediyeye yönelttiği tüm talepleri değerlendirerek not aldı. Şehit Taner Durmuş Parkı çevresindeki kaldırım taşlarının herhangi bir kazaya sebep olmaması için değiştirilmesini isteyen mahalle halkı, park içerisindeki piknik masası sayısının da arttırılmasını istedi.

Çocukların Başkan ablalarından ricası

Futbol oynamayı çok seven Yeşilovalı çocuklar ise 'Başkan abla' diye hitap ettikleri ve sevgi gösterilerinde bulundukları Hürriyet'ten kendileri için ayrı bir ricada bulundu. Top oynadıkları sahada toplarının dışarı kaçmaması için önlem alınmasını isteyen çocuklar, "Futbolu çok seviyoruz. Bazen futbol maçı yaparken topa çok hızlı vuruyoruz. Topumuz sahadan çıkıp yola fırlıyor, oyunumuz bölünüyor. Bizde yola çıkıp topu almaya çalışıyoruz ama arabalar geçiyor" diyerek başkan ablalarından destek istediler. Çocukların bu talebi üzerine birim müdürlüklerine talimat veren Başkan Hürriyet, en kısa sürede saha ile ilgili çalışma yapılması talimatını verdi. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilova, Hürriyet, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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