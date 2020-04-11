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Başkan Hürriyet; "Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın emrinde olacak"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sokağa çıkma yasağı sebebiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerin görev başında olduğunu duyurdu.

11.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:22
Başkan Hürriyet;
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , sokağa çıkma yasağı sebebiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerin görev başında olduğunu duyurdu.

İzmit'in farklı noktalarında daha önce yapılan dezenfekte çalışmalarını sokağa çıkma yasağıyla birlikte tekrarlayan İzmit Belediyesi ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar işlemleri sürdürdü. Pazar alanları, çöp konteynerleri, parklar, sokaklar, kamuya açık alanlar, otobüs durakları gibi kentin birçok noktasında yapılan işlemler sokağa çıkma yasağının sürdüğü 2 gün boyunca devam ettirilecek. Dezenfekte işlemlerinin yanı sıra İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından salgın sebebiyle sokağa çıkamayan vatandaşların talepleri üzerine yapılan zorunlu ihtiyaçlara yönelik alışveriş, maaş çekme, ilaç temini ve erzak teslimleri de sürüyor. İzmit Belediyesi'ne ulaşan vatandaşların zorunlu ihtiyaçları zabıta ekipleri tarafından evlerine teslim edilmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle yemeksiz kalan sokak hayvanlarına da mama dağıtılıyor. Zabıta ekipleri tarafından kentin farklı noktalarındaki sokak hayvanlarına hem su hem de mama verdi. Sokağa çıkma yasağından vatandaşların etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Hürriyet, "Sokağa çıkma yasağını kapsayan cumartesi ve pazar günleri zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın emrinde olacak. Temizlik işleri çalışanlarımız çöp toplama işlemlerine devam edecek. Süpürgecilerimiz sorumluluk alanlarını temizledikten sonra paydos edecekler. Sosyal destek ekiplerimiz acil ihtiyaca karşılık çalışmalarına devam ediyor. Her zaman sizlere yardımcı olmak için çalışıyor olacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hürriyet, Zabıta, İzmit, Yaşam
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