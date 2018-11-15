Başkan Hüseyin Arslan, Typ'de Çalışanlara Teşekkür Etti

Taşköprü
Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
, Taşköprü Belediyesi ve İŞKUR
ortak projesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı'nda çalışan (TYP) vatandaşlarla bir araya geldi.
Program çerçevesinde çalışan vatandaşlarla vedalaşan Belediye Başkanı Arslan
, yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Toplum Yararına Çalışma programında hizmet veren vatandaşlar, Belediye Başkanı Arslan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 6 aylığına Taşköprü Belediyesi bünyesinde İŞKUR personeli olarak çalışan 51 kişinin görev süresi 20 Kasım
tarihinde sona erecek. - KASTAMONU
Taşköprü,Hüseyin Arslan
15 Kasım 2018 Perşembe 18:41