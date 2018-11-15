15 Kasım 2018, 18:41
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Başkan Hüseyin Arslan, Typ'de Çalışanlara Teşekkür Etti

Başkan Hüseyin Arslan, Typ

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü Belediyesi ve İŞKUR ortak projesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı’nda çalışan (TYP) vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü Belediyesi ve İŞKUR ortak projesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı'nda çalışan (TYP) vatandaşlarla bir araya geldi.

Program çerçevesinde çalışan vatandaşlarla vedalaşan Belediye Başkanı Arslan, yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Toplum Yararına Çalışma programında hizmet veren vatandaşlar, Belediye Başkanı Arslan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 6 aylığına Taşköprü Belediyesi bünyesinde İŞKUR personeli olarak çalışan 51 kişinin görev süresi 20 Kasım tarihinde sona erecek. - KASTAMONU Taşköprü,Hüseyin Arslan
15 Kasım 2018 Perşembe 18:41