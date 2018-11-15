Başkan Hüseyin Arslan, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Taşköprü
İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arslan, vatandaşlar ile kısa bir sohbet etti.
Ziyaretinde vatandaşlarla kısa süreli sohbet eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Vatandaşlar Belediye Başkanı Arslan
ile hatıra fotoğrafı çekilerek, çalışmalarında başarılar diledi. Arslan, Demirciler Çarşısı'nda devam eden ve hızlı bir şekilde sona doğru yaklaşan, yol ve tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi. - KASTAMONU
Taşköprü,Hüseyin Arslan
15 Kasım 2018 Perşembe 17:14