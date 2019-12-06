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Başkan Hüseyin Doğan: "Bıkmadan, yorulmadan Emet için çalışmaya devam ediyoruz"

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı Ankara'da makamında ziyaret ederek Emet'te var olan sorunları istişare ettiler.

06.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:05Başkan Hüseyin Doğan:
Kütahya'nın Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı Ankara'da makamında ziyaret ederek Emet'te var olan sorunları istişare ettiler.

Ankara ziyaretlerinde resmi kurumaları ziyaret ederek Emet ile ilgili projeleri takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Bu amaçla DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın;ı makamında ziyaret ettik. Gölet, Emet çayı İslahı, kanal projesi, taş tahkim konularında genel müdürümüzle istişarelerde bulunup taleplerimizi ilettik. Bıkmadan yorulmadan Emet için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Daha sonra Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan ve İller Bankası yetkililerine de ziyaretlerini gerçekleştiren Başkanlar, Emet içme suyu başta olmak üzere devam eden çeşitli konularda proje takipleri yapıp, yeni projelerini ilettiler. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Mevlüt Aydın, Emet, CEO, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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