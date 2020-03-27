Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Hüseyin Keskin: Siz evde kalın, biz hizmetinizdeyiz

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara günde 2 öğün sıcak yemek götürüyor.

27.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:18
Başkan Hüseyin Keskin: Siz evde kalın, biz hizmetinizdeyiz

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara günde 2 öğün sıcak yemek götürüyor. Belediyenin yemekhanesinde pişirilen yemekler hijyen ve sağlık kurallarına uygun şekilde 65 yaş ve üstü komşularına teslim ediliyor.

Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinden dolayı Sultanbeyli Belediyesi de bir dizi çalışma başlattı. Tek başına yaşayan ve yardım edecek kimsesi olmayan ilçe sakinlerinin önce evleri dezenfekte edildi ve ardından gıda, temizlik gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Bu tedbirlere ilaveten belediye 65  yaş üstü ilçe sakinlerinin evlerine günde 2 öğün de yemek servis etmeye başladı. Yaklaşık 1 haftadır başlayan uygulama vatandaşları memnun etti.

"EVLERİNİ DE DEZENFEKTE ETTİK"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, evde tek başına yaşayanlar için günde 2 öğün yemek götürdüklerini ifade etti. Salgına karşı açıklanan kurallara herkesin riayet etmesinin önemine değinen Başkan Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak ilçemizde gereken önlemleri hızla aldık. Siz evde kalın, biz hizmetinizdeyiz. Devletimizin açıkladığı tedbirlerle inşallah bu salgının yayılmasını önleyeceğiz. Diğer taraftan 65 yaş ve üstünde olan tek başına yaşayan yaşlılarımızın evlerini dezenfekte ettik. Her gün evlerine 2 öğün yemek götürüyoruz. Onlardan aldığımız dua işlerimizin bereketi oluyor. İnşallah bugünleri de geride bırakacağız ve daha da güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Keskin, Koronavirüs, Sultanbeyli, Keskin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Başkan Hüseyin Keskin: Siz evde kalın, biz hizmetinizdeyiz - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Otobüslerle kente gelen yolcuların ateşi ölçülüyor - Haber 18:24: Dezenfeksiyonu yapılan halk pazarında maske ve eldiven dağıtıldı - Haber 18:24: Başkan Yücelik TOBB GİK toplantısına telekonferasla katıldı - Haber 18:24: Sakarya'dan kısa kısa - Haber 18:24: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte,... - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor