Başkan Hüseyin Tosun'un Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımlayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; "Paylaşmanın ve yardımlaşmanın güçlendiği dini günlerimizden birisi olan Kurban Bayramı'na bir kere daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Kurban Bayramı paylaşmaktır, kardeşliktir. Fedakarlığın simgesi olan Kurban ibadeti, insanları birbirine yaklaştıran, komşumuzu akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı bir ibadettir. Bu bayram bizlere düşen görev muhtaçlı hanelere sevgimizi taşımaktır. Bu bayramda akrabalarımızı ziyaret ederken hiç tanımadığımız evlerin sofralarında bereket bulacağız. Hem kazancımızdan, hem gönlümüzden fedakârlık etmemiz gereken bu günlerin bir başka önemi de Hac'dır. Kabe'de milyonlarca Müslümanın ellerini semaya kaldıracağı bu günlerin ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, Hac ibadeti için kutsal topraklarda olan hemşerilerime ibadetlerin kabul olması dileğiyle selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşerilerimin ve İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutlulukla dolu, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün olduğu, nice bayramları birlik ve toplum olarak kenetlenerek geçirmek diyorum. Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.