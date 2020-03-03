Başkan İduğ, Alevi dernekleriyle buluştu

Cemevleri'nin ibadethane sayılması yönünde alınan kararın Büyükşehir Belediyesi'yle eşzamanlı olarak Bornova 'da da hayata geçireleceğini söyleyen İduğ, "Büyükşehir Belediyemiz Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda aldığı kararla Cemevlerini imar kayıtlarında 'ibadethane' olarak geçirmeye başlayacak.

Bu tarihi bir karardır ve böyle bir kararda katkım olmasından büyük mutluluk ve onur duyuyorum" dedi.

Derneklere tahsis

Cemevlerinin Alevi Derneklerine tahsisi noktasında da Büyükşehir ile aynı yöntemi izleyeceklerini ifade eden Başkan İduğ, "Her noktada olduğu gibi bu konuda da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte, aynı doğrultuda hareket edeceğiz. Uygulama bütünlüğü Bornova'da da olacak. Bu tahsisin doğru olduğuna inanıyor, bunu sizler kadar çok istiyorım. Hiç bir sıkıntı olmayacaktır" diye konuştu.

Yoğun katılımla gerçekleşti

Bornova Belediyesi Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi'ndeki toplantı, Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Derneği Bornova Şubesi, Pınarbaşı Alevi Kültür Derneği, Sivas İmranlılar Derneği, Çorum Eşençay Köyü Derneği, Naldöken Tahtacılar Derneği, Sivas Divriğililer Derneği, Çorum Ortaköy İlçesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Altındağ Tahtacılar Derneği, Gökdere Köyü Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Afyon Boz-Der Köyü Derneği, Sivaslılar Derneği, Sivas Hamal Köyü Derneği ve Buca Cem Evi'nden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.