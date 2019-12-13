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Başkan İduğ, Kavaklıdere'de vatandaşlarla buluştu

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle gezilerine eski köy yerleşimi olan Kavaklıdere ile devam etti.

13.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:25Başkan İduğ, Kavaklıdere'de vatandaşlarla buluştu

Muhtar Ömer Kaça, kendisine eşlik eden meclis üyesi ve ilgili bürokratlar ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan İduğ, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi, mahalle kahvesinde oturdu, çay içip sohbet etti.

Yapımı tamamlanan taziye evinin son düzenlemelerin ardından hizmete açılacağını söyleyen Başkan İduğ, çocuklar ve gençlerin isteği olan halı saha için de uygun alanları gezdi, gerekli çalışmalara hemen başlanacağını belirtti. İduğ, vatandaşların doğalgaz talebi ile ilgili olarak ise istenilen sayıda başvuru yapıldığında gerekli girişimlere hemen başlayacaklarını ifade etti.

Mahalle ziyaretleri ile yapılacak yatırım ve çalışmaları vatandaşların görüşlerini de alarak yerinde görüp değerlendiklerini belirten Başkan Mustafa İduğ, "Amacımız tüm vatandaşlarımıza dokunmak ve Bornovamızın her mahallesinde yaşam standartlarını daha da yukarı çekmek"dedi.


Mustafa İduğ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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