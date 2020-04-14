Başkan İduğ, meclis üyeleri ve muhtarlarla sürekli iletişim halinde

Salgın tehditine karşı makamından sürekli telekonferans ve telefon görüşmeleri yapan Başkan İduğ, tüm meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını arayarak zorlu süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi, fikir alışverişinde bulundu. İlgili bakanlık kararınca meclislerin üç ay süreyle durdurulduğunu, sorunları yerinde dinleyip, aynı şekilde vatandaşların taleplerini aldıklarını mahalle gezilerine ara verdiklerini hatırlatan İduğ, Meclis üyeleri ve muhtarlara kendilerinin yada bölgelerinde yaşayan vatandaşların ne gibi ihtiyaçları olduğunu sordu.

"Evde misiniz, bir ihtiyacınız var mı?" diyerek moral verdiği meclis üyeleri ve muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Başkan İduğ, "Evlerimiz de olsakta vatandaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuz devam ediyor. Hatta bu sorumluluğumuz bu zor günlerde daha da arttı. Bu nedenle yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermemiz ve herkesin görüşünden faydalanmamız gerekiyor. Bu süreci ancak birlik ve beraberlik içerisinde en sağlıklı şekilde atlatabiliriz" dedi.