Başkan İkiz'den Mahalle Ziyareti

Havza
Belediye Başkanı Murat İkiz
, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Sivrikese Mahallesi'ni ziyaret etti.
İkiz, mahalle muhtarı Faruk Taşdemir ve mahalle sakinleriyle sohbet ederek, parke ve beton yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Bir mahalleyi daha, yazın toz, kışın çamurdan kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan İkiz, "Havza Belediyesi olarak elimizden geldiğince mahallelerimize hizmet götürme çabası içindeyiz. Ekiplerimiz ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. 2018 iş planı sonuna gelindi. Kısa süre içerisinde tesviye çalışmaları yapılan Sivrikese ve Ortaklar
mahallemizde de parke ve beton yol çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.
Murat İkiz,Havza
14 Aralık 2018 Cuma 14:39