Başkan İkiz'den Meclis Üyelerine Plaket

Havza
Belediye Başkanı Murat İkiz
, Belediye Meclisi üyelerine teşekkür plaketi verdi.
İkiz, Belediye Meclisi salonunda düzenlenen törende, 3 dönem boyunca ilçeye hizmet ettiğini söyledi.
Meclis üyelerinden bazılarının 10, bazılarının da 5 yıldır görev yaptığını belirten İkiz, "Havza Belediye Meclisinde iktidar muhalefet ayrımı yapmadan meclis üyeleri olarak hizmet ettik. Ortak amacımız bölge halkına en iyi hizmeti vermek oldu. Her zaman meclis üyelerimizin önerilerini dinledik. Sorunlara ortak akıl çerçevesinde çözüm aradık. Hepiniz hakkınız helal edin." dedi.
Konuşmaların ardından İkiz tarafından meclis üyelerine plaket verildi.
Güncel
Kaynak: AA