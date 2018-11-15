Başkan İkiz, Yol Çalışmalarını İnceledi

Havza
Belediye Başkanı Murat İkiz
, ilçe merkezinde devam eden yol çalışmalarını inceledi.
Başkan İkiz, Değirmenüstü ve Karşıyaka
mahallelerinde yeni oluşan sokaklarda devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Mahalle sakinleri ile sohbet eden İkiz, yağışlar başlamadan ekiplerin yol bakımlarını ve yeni yol yapımını tamamlamak için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi.
Halkın öncelikli ihtiyaçlarına cevap vermeyi istediklerini dile getiren İkiz, "İlçemizde her geçen gün yeni yaşam alanları açılmakta ve ilçemiz büyükte. İlçe içinde çalışan ekiplerimiz bir taraftan doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolların tamirini yaparken diğer ekibimiz yeni oluşan yerleşim bölgelerinde yol imalatı yapmakta." diye konuştu.
Karşıyaka,Murat İkiz,Havza
15 Kasım 2018 Perşembe 17:21