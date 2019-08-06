Başkan İlbey Yaz Kuran Kursu öğrencilerini ziyaret etti

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Merkez Camisi'nde Yaz Kuran Kursu'na katılan öğrencileri ziyaret etti.

İlbey, öğrencilerle bir süre sohbet edip ve çikolata ikram etti.

Pırıl pırıl çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran İlbey, "Gençlerimizin bu milletin değerlerine, geleceğine sahip çıkan, bilgide, ilimde, edepte, dünyayla yarışabilen gençler olmaları, ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Cami imam hatibi Bilal Başer de İlbey'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: AA